POL-DN: Streit in einer Kneipe endet im Krankenhaus und mit einer Strafanzeige

Jülich (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.02.2020 kam es zu Streitigkeiten in einer Gaststätte auf der Großen Rurstraße in Jülich. Hier gerieten eine 23 jährige Jülicherin und ein 32 jähriger Aldenhovener aneinander. Die Jülicherin verlor durch einen erlittenen Kopfstoß einen Teil ihrer Zähne, der Aldenhovener verletzte sich durch den Kopfstoß selbst. Er musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet im Rahmen dessen er auch Blut abgeben musste.

