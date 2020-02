POL-DN: Mülltonnenbrände von Anfang Februar aufgeklärt

Polizei Düren

Am 01.02.2020 setzten zu diesem Zeitpunkt Unbekannte mehrere Mülltonnen in Birkesdorf in Brand (siehe auch Pressemeldung Polizei Düren "Mülltonnenbrände" vom 01.02.2020).

Im Zuge der Ermittlungen und Auswertung von Spuren konnten nun zwei Jugendliche als Tatverdächtige identifiziert werden. Beide sind 17 Jahre alt und wohnhaft in Düren. Ob sie auch in Zusammenhang mit dem Brand einer Mülltonne vom 11.02.2020 (Pressemeldung Polizei Düren "Mülltonne geht in Flammen auf" vom 12.02.2020) in Birkesdorf stehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

