Polizei Düren

POL-DN: Schuppen gerät in Brand

Vettweiß (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag zu einem Brand in der Jakobusstraße in Jakobwüllesheim aus.

Gegen 13:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Jakobusstraße beim Blick aus dem Fenster Rauchschwaden. Sie verständigte die Feuerwehr und anschließend die Bewohner des betroffenen Hauses. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen. Ein Schuppen und darin stehende Mülltonnen wurden komplett zerstört. Auch die Fassade eines Nachbarhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Nach ersten Ermittlungen ist der Brand auf einen technischen Defekt im Bereich der Stromversorgung eines Schuppens zurückzuführen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell