Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Erneute Brandlegung im Nadelwald

Borken (ots)

Unbekannte haben am Montag im Bereich des Dülmener Weges in Borken auf einer Freifläche lagernde Baumstämme in Brand gesetzt. Der Brandort liegt ca. 50 Meter südlich der Straße und ist von Nadelbäumen umgeben. Gegen 21.20 Uhr hatte ein Zeuge das Feuer entdeckt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf den Nadelwald verhindern und die Flammen löschen. Bereits am 08.05.2020 hatte es wie bereits berichtet an gleicher Stelle gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache nicht aus. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

