Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar (st)

25.04.20, 19.20 Uhr - 19.45 Uhr

Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht des versuchten Diebstahls von diversen Süßwaren im dreistelligen Wert zum Nachteil eines hiesigen Supermarktes in der Wiesenstraße. Die Täter werden dabei ertappt wie sie diverse Süßwaren zum Abtransport in einem Einkaufswagen vorbereiten um diese offensichtlich zu entwenden. Nach Tatentdeckung entfernen sich die Täter schlagartig aus dem Markt. Einer der Tatverdächtigen flieht in einem schwarzen Pkw vom Parkplatz eines angrenzenden Baumarktes, trotz baulicher Trennung, in Richtung Meinteweg. Der Pkw kann noch bis Sohlingen verfolgt werden wo sich die Spur allerdings verliert. Die Polizei erbittet Hinweise zur Tat, zum Täterkreis oder Tathergang unter der Telefonnummer 05571-926000.

