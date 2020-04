Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin übersieht Kraftfahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Ippensen, Donnerstag, 23.04.2020, 14.30 Uhr EINBECK (schw) - Am Donnerstag, 23.04.2020, gegen 14.30 Uhr befuhr eine 22-jährige Bad Gandersheimerin mit ihrem Fahrrad auf dem vorhandenen Radweg die L487 aus Kreiensen kommend in Richtung Einbeck. Da der Radweg in der Ortschaft Ippensen endet, musste die 22-jährige mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn wechseln. Beim queren der Fahrbahn übersah sie in der Folge den herannahenden VW Transporter eines 64-jährigen Einbeckers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kraftfahrzeug und der Fahrradfahrerin, woraufhin diese stürzte und sich Verletzungen zuzog. Die Radfahrerin musste in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 3500,- EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell