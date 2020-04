Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ansitzkanzel beschädigt

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Ein Einwohner aus Kreiensen hat bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der 48 jährige hat seine fahrbare Ansitzkanzel in der Billerbecker Feldmark abgestellt. Unbekannnte Täter haben in dem Zeitraum von Mittwoch, 15.04.2020 bis Sonntag, 18.04.2020 die Plexiglasscheiben der Kanzel eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150,- Euro. Eventuelle Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich bitte mit der Polzeistation Kreiensen, Tel.: 05563-999130 oder mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

