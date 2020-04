Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh leicht verletzt

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (zi.)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Gudensberg befuhr am 22.04.20, um 21:10 Uhr, die B 241 von Schönhagen in Richtung Lauenförde, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam Zusammenstoß, der Motorradfahrer kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde mit dem RTW dem Krankenhaus Höxter zugeführt. Das Reh verendete vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell