Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit mit sich selbst?

Kaiserslautern (ots)

Einen scheinbar heftigen Streit in einer Wohnung hat ein besorgter Zeuge in der Nacht zu Montag aus der Innenstadt gemeldet. Als die ausgerückte Streife vor Ort ankam, fanden die Beamten an der genannten Adresse Glasscherben und mehrere kleinere Einrichtungsgegenstände auf dem Gehweg und der Straße vor dem Haus. Die Wohnung, aus der die Sachen offenbar nach draußen geworfen worden waren, wurde ausfindig gemacht. Sie sah ähnlich verwüstet aus.

Die Bewohnerin gab an, allein für den Zustand verantwortlich zu sein. Die 27-Jährige machte den Eindruck, unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln zu stehen. Sie wirkte zudem übermäßig emotional und leicht reizbar.

Auf Aufforderung der Polizei beseitigte die Frau die Gegenstände von der Straße und sicherte auch zu, die Glasscherben wegzukehren. Eine Freundin, die sich vor Ort aufhielt, versprach, die restliche Nacht bei der 27-Jährigen zu bleiben.

Bevor die Streife wieder abrückte, ermahnten die Beamten die Frau noch einmal, die Nachtruhe einzuhalten. Auf sie kommt eine Anzeige nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell