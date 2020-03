Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher kommen zum zweiten Mal

Kaiserslautern (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb auf dem Gartenschaugelände eingedrungen. Nachdem bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. März (Samstag/Sonntag) ein Fenster aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht worden waren (wir berichteten: https://s.rlp.de/5HiuL), stellten Mitarbeiter am Freitagvormittag fest, dass sich erneut Unbefugte Zugang zu dem Lokal verschafft haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen stiegen die Täter wieder durch ein Fenster ein, blieben jedoch im Vorraum, wo sie einen Zigarettenautomaten aufbrachen. Was und wieviel aus dem Automaten gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Da am Tatort auch Blutspuren gefunden wurden, geht die Polizei davon aus, dass sich einer der Einbrecher bei der Tat verletzt hat. Die Spuren wurden gesichert, die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (19. März), 16.30 Uhr, und Freitagvormittag (20. März), 10.20 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Gartenschau beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kontakt aufzunehmen. |cri

