Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand eines Industriebetriebs

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Ringstraße brennt seit Sonntagmorgen ein Industriebetrieb. Das Unternehmen stellt Autoteile her. Die Brandursache ist nicht geklärt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bestehen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Weil die Löscharbeiten zur Stunde andauern, konnte der Brandort von sachverständigen Ermittlern noch nicht untersucht werden. Dies kann voraussichtlich erst in den nächsten Tagen erfolgen. Verletzt wurde aktuell niemand. Als das Feuer ausbrach befanden sich mindestens drei Bedienstete in dem Produktionsgebäude. Sie brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Der entstandene Schaden dürfte mehrere Millionen Euro betragen. |erf

