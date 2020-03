Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Geschäftsräume

Kaiserslautern (ots)

Geschäftsräume einer Firma "Im Haderwald" waren Ende vergangener Woche das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Am Freitagmorgen stellten Mitarbeiter fest, dass mehrere Büros und weitere Räume durchwühlt wurden. Die Beute der Täter: eine Kaffeemaschine, ein Laptop, eine Playstation, ein Beamer sowie mehrere Schlüssel. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht in der Zeit zwischen 18.45 und 8 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 zu melden. |cri

