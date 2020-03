Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau wird von Einbrechern überfallen

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Eine 57-Jährige ist am Donnerstagabend in ihrem Haus von Einbrechern überfallen worden. Die Frau war bereits eingeschlafen, als sie wegen Geräuschen aus der Küche aufschreckte. Zwei unbekannte Männer traten daraufhin in ihr Wohnzimmer, wo sie auf der Couch lag. Die Einbrecher verlangten Geld und drohten, die 57-Jährige umzubringen. Mit Bargeld, Schmuck, einer Bankkarte und dem Mobiltelefon ihres Opfers flüchteten die Täter. Die 57-Jährige brachte sich bei Nachbarn in Sicherheit, von wo aus sie die Polizei alarmierte. Die Frau blieb unverletzt. Einsatzkräfte fahndeten nach den Verdächtigen, erfolglos. Die Täter waren entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem sind am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 21 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Glanstraße aufgefallen? Möglicherweise waren die Täter aber auch schon Tage zuvor in der Nähe unterwegs und haben ausbaldowert. Die Unbekannten sind etwa 30 bis 35 Jahre alt. Sie sprachen gebrochenes Englisch und in einer osteuropäischen Sprache, ähnlich dem Armenischen oder Aserbaidschanischen. Ein Täter ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank und hat einen dunklen Teint. Er trug einen Vollbart und hat schwarze Haare, die zu einer sogenannten Tolle frisiert waren. Der Mann war mit einem blau-türkisfarbenen Kapuzenpullover bekleidet. Der andere Mann ist etwas kleiner als sein Komplize. Er ist von dicker Statur und hat auffällig dicke Wangen. Der Verdächtige trug einen rötlichen Vollbart. Er war mit einem graublauen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

