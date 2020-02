Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Frühes Eingreifen der Feuerwhr verhindert schlimmeres

Bonn, Röttgen: Am heutigen Samstagabend wurde die Feuerwehr gegen 22.00 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Straße "An den Eichen" im Stadtteil Röttgen, alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein lokaler Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses ausfindig gemacht werden. Die Bewohner konnten unbeschadet das Haus verlassen. Unter Vornahme eines Löschrohres konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Abschließend wurde der Raum mittels eines Belüftungsgerätes entraucht. Noch während den abschließenden Maßnahmen erreichte die Leitstelle von Feuerwehr- und Rettungsdienst über Notruf eine weiteres Hilfeersuchen. Gemeldet wurde durch den Anrufer ein Brandgeruch im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der "Brucknerstraße". Hier hatte der Mieter vor verlassen seiner Wohnung vergessen sein Essen vom Herd zu nehmen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränken sich lediglich auf das Abschalten sowie auf das Entfernen des Essens vom Herd. Im Einsatz befanden sich insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 und 2 sowie die Einheiten Röttgen, Duisdorf und Endenich der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst.

