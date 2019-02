Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde durch einen 29-jährigen Fahrzeugführer aus Nackenheim ein Verkehrsunfall am Pariser Tor in Mainz verursacht. Hierbei kam der 29-jährige beim Linksabbiegen in die Geschwister-Scholl-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mast einer Lichtzeichenanlage und einem Verkehrsschild. Im Anschluss flüchtete der Fahrzeugführer zu Fuß und ließ sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug an der Unfallstelle zurück. Im Rahmen der Fahndung und aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnte der flüchtige Fahrer kontrolliert und festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Dem 29-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwarten nun neben der Sicherstellung seines Führerscheines mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. Zudem muss er im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

