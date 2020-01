Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand mit Verpuffung

Bonn (ots)

Bonn - Tannenbusch, Sudetenstraße, 08.01.2020, 20:23 Uhr -

FW-BN: Wohnungsbrand mit Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr Bonn wurde am späten Abend des 08.01.2020 zu einem Wohnungsbrand in einer viergeschossigen Wohnanlage in die Sudetenstraße in Bonn Tannenbusch alarmiert. Der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn wurde über den Notruf 112 von mehreren Bewohnern ein Brand mit Flammen und einer vorhergegangenen Explosion gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Einsatzmeldung, Gebäudeteile und Fenster der betroffenen Wohnung lagen vor dem Gebäude auf der Straße verteilt auf dem Boden. Der Brand in der Schadenswohnung kam vermutlich aufgrund der Verpuffung eigenständig zum Erliegen, lediglich war eine leichte Verrauchung im Treppenraum feststellbar. 2 Bewohner der Wohnanlage wurden mit Verdacht auf Rauchgasinhalation durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die Wohnanlage wurde aufgrund des Ereignisses evakuiert und die Schadenswohnung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrolliert und gesichert. Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Baustatiker zur Beurteilung der entstandenen Gebäudeschäden hinzugezogen. Nach Beurteilung der Schäden konnten die Bewohner der Wohnanlage ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Zur Sicherung der beschädigten Außenfassade kam das technische Hilfswerk zum Einsatz, hier wurde noch am späten Abend mit den Sicherungsarbeiten begonnen. Die Polizei vor Ort hat noch während des Einsatzes die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung aufgenommen. Der Einsatz war nach 2 Stunden beendet. Im Einsatz waren ca. 33 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie des Führungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Pressestelle

Uwe Karp

Telefon: +49 228 - 71 70

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell