POL-ME: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeuge gesucht - Erkrath - 1908131

Am Sonntagmittag des 25.08.2019 gegen 12:10 Uhr befuhr eine 55 jährige Erkratherin mit ihrem Skoda Fabia die Hochdahler Straße in Erkrath in Fahrtrichtung Hochdahl. Nach der Autobahnüberführung kam sie aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz intensiver Rettungsversuche erlag die Erkratherin noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Das Verkehrskommissariat übernahm die Bearbeitung. Die Hochdahler Straße wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Rennradfahrer, der während des Unfalls an der Unfallörtlichkeit vorbeikam wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Hilden unter 02103/898-6410 in Verbindung zu setzen.

