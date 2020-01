Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zimmerbrand in Bonn-Auerberg - eine verletzte Person.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

03.01.2020, 01:53 Uhr. Bei einem Zimmerbrand in den frühen Morgenstunden wurde eine Person verletzt. Der Brand konnte durch den vorgehenden Angriffstrupp schnell gelöscht werden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Um 01:53 Uhr erfolgte die Alarmierung von insgesamt 27 Kräften der Feuer- und Rettungswache Innenstadt, der Löscheinheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungs- und Führungsdienstes in die Brüsseler Straße in Bonn-Auerberg. Bei Eintreffen konnte eine Rauchentwicklung aus dem Hochparterre eines sechsgeschossigen Mehrparteienhauses festgestellt werden. Der Bewohner wurde durch den Rauchmelder auf das Ereignis aufmerksam und kam den Einsatzkräften bereits im Treppenraum entgegegen. Vor Eintreffen der Feuerwehr unternahm dieser bereits auch erste Löschversuche. Der Angriffstrupp konnte den Brand mittels Kleinlöschgerät schnell ablöschen, im Anschluss erfolgte die Entrauchung der Wohnung mittels Lüfter, diese gilt jedoch aktuell als unbewohnbar. Über die Drehleiter kontrollierte ein Trupp parallel die Obergeschosse. Der Patient wurde nach Versorgung vor Ort in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle endeten um 02:50 Uhr. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei die Arbeit aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Pressestelle / Führungsdienst

Heiko Basten

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell