POL-UL: (BC) Biberach - Pkw kommt von der Straße ab

Insaßen bleiben unverletzt

Ulm (ots)

Am Freitag befuhr ein 20-Jähriger gegen 16.15 Uhr mit seinem Seat die Kreisstraße von Rißegg in Richtung Rindenmoos. Mit ihm im Auto befanden sich noch 2 Mitfahrer. Aus Unachtsamkeit kam der Seat-Lenker nach rechts von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum. In einem Acker kam der Seat dann zum Stehen. Alle drei Insaßen blieben unverletzt. Der Baum wurde durch den Aufprall abgerissen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

