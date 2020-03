Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Baum gefällt?

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ob ein Baum erlaubt oder unerlaubt gefällt wurde, dieser Frage geht aktuell die Polizei nach. Ein Zeuge meldete den Beamten am Sonntagnachmittag, dass mutmaßliche Diebe im Bereich Mehlingerhof an der Kreisstraße zwischen Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn einen Baum fällten. Das Holz transportierten die Unbekannten ab. Sie waren damit offensichtlich bis nach Kaiserslautern gefahren, so weitere Zeugen. Das Fahrzeug mit Kennzeichenschildern aus dem Landkreis Offenbach (Hessen) war in der Stiftswaldstraße und zuletzt gegen 18 Uhr im Bereich der Entersweilerstraße in Kaiserslautern gesehen worden. Konkrete Angaben zu dem Wagen liegen nicht vor. Die Fahndung nach dem Fahrzeug verlief erfolglos. Zeugen, die Hinweise geben können oder das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

