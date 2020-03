Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Busfahrer attackiert

Appenweier (ots)

Ein Busfahrer ist am Freitagmorgen an einer Haltestelle in der Ortenauer Straße von einem 23 Jahre alten Mann angegriffen, getreten, bespuckt und beleidigt worden. Nachdem der Angreifer zunächst weggelaufen war, konnte er später von einer hinzugerufenen Streife des Polizeipostens Appenweier in einer nahegelegenen Bäckerei vorläufig festgenommen werden. Als Grund für seine Attacke gab der junge Mann vor, dass der Busfahrer zuvor zu schnell gefahren sei. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

