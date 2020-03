Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag, zwischen 21.30 Uhr und 6.20 Uhr, in eine Physiotherapiepraxis in der Hubstraße eingebrochen. Die ungebetenen Besucher hatten es vor allem auf Bargeld abgesehen, außerdem entwendeten sie zwei paar Turnschuhe. Durch die Hebelspuren an einem Fenster und dem erlangten Diebesgut, entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und erbitten Hinweise unter der Telefonnummer 07223 99097-0.

/vd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell