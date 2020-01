Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autobahnpolizei schnappt Tankbetrüger und findet Drogen ++

Rotenburg (ots)

Sottrum. Am Freitag vergangener Woche betankten zwei Männer (20 und 21 Jahre alt) aus Schweden an der Rastanlage Grundbergsee einen Mietwagen mit Dieselkraftstoff im Wert von knapp 60 Euro. Ohne zu zahlen verließen sie das Gelände und setzten ihre Fahrt auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg fort. Im Zuge einer Fahndung konnte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen das flüchtige Fahrzeug auf der A 1 stoppen. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen (THC) stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der beiden Personen und des Fahrzeugs konnten ein Grinder mit Cannabis-Anhaftungen und eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Unterstützt wurde diese Maßnahme durch einen Rauschgiftspürhund der Polizeidirektion Lüneburg. Da die Drogen offensichtlich aus den Niederlanden stammten, müssen sich die beiden Täter jetzt neben dem gemeinschaftlich begangenen Tankbetrug und den verkehrsrechtlichen Verstößen auch wegen Rauschgiftschmuggels verantworten. Durch die Staatsanwaltschaft Verden wurden Sicherheitsleistungen von insgesamt 1500 Euro angesetzt. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt und die Drogen beschlagnahmt. Der Mietwagen musste auch stehen bleiben, weil der Mietvertrag für das Fahrzeug schon mehrere Tage abgelaufen war und die Mietwagenfirma diesen jetzt lieber selbst abholen wollte.

