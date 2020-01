Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahranfängerin bei Unfall verletzt ++ Einbrecher kamen am Sonntagnachmittag ++ Wohnungseinbruch im Mehrparteienhaus ++ Münzautomat der Sparkasse aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Riepholm. Leichte Verletzungen hat eine 19-jährige Fahranfängerin am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 208 erlitten. Die junge Frau war gegen 9.20 Uhr mit ihrem Seat auf der regennassen Fahrbahn unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Kleinwagen von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf einem Acker stehen. Mit einem Schock wurde die 19-Jährige im Rotenburger Krankenhaus behandelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Einbrecher kamen am Sonntagnachmittag

Zeven. Zu zwei Tageswohnungseinbrüchen ist es am Sonntagnachmittag im Fichtenweg und Bünteweg gekommen. In beiden Fällen drückten die Unbekannten mit Gewalt eine Terrassentür und eine Eingangstür auf. Aus der Wohnung im Fichtenweg nahmen sie zwei Dekorationswaffen mit. Im Wohnhaus im Bünteweg fiel ihnen Bargeld in die Hände.

Wohnungseinbruch im Mehrparteienhaus

Visselhövede. Ein Handy haben unbekannte Täter am Sonntagnachmittag bei einem Wohnungseinbruch an der Zollikofer Straße gestohlen. Wie sie in die Wohnung im Erdgeschoss gekommen sind, ist noch unklar. Von einem Regal in der Küche nahmen sie das Mobiltelefon mit.

Münzautomat der Sparkasse aufgebrochen

Selsingen. Auf Münzgeld hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag abgesehen. Im SB-Bereich der Sparkassenfiliale an der Straße Am Brink hebelten sie den Münzeinzahlautomaten auf und verschwanden mit dem Bargeld.

