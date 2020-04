Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall auf der B 3

Northeim (ots)

Bundesstraße 3 zwischen der A 7 und Edesheim - Mittwoch, 22.04.2020, 15.44 Uhr

EDESHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 15.44 Uhr kam es auf der B 3 zwischen Northeim und Edesheim zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

Eine 55 Jahre alte Northeimerin war mit ihrem Pkw auf der B 3 von Northeim in Richtung Edesheim unterwegs. Ca. 200 m hinter der Einmündung Weißer Budenweg wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen. Sie setzte den linken Fahrtrichtungsanzeiger und hielt auf der Fahrbahn an, um zunächst den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine 44 Jahre alte Einbeckerin und eine 67 Jahre alte Einbeckerin kamen mit ihren Pkw hinter dem abbiegenden Auto zum Stehen. Ein nachfolgender 19 Jahre alter Autofahrer aus Seelze erkannte die vor ihm auf der Fahrbahn stehenden Pkw zu spät und prallte mit Wucht auf das Auto der 67-Jährigen. Deren Fahrzeug wurde durch den Aufprall nach vorn geschoben und kollidierte noch mit dem Fahrzeug der 44-Jährigen.

Der Seelzer wurde mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren und dort stationär aufgenommen. Die 67-jährige Einbeckerin wurde vermutlich leicht verletzt mit einem RTW in das Einbecker Krankenhaus gefahren. An der Limousine des 19-Jährigen entstand mit 25.000 Euro ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am Pkw der 67-Jährigen beträgt ca. 9.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

