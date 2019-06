Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fahrlässige Brandstiftung - Zeugen gesucht

Schwäbisch Gmünd (ots)

Am Freitag gegen 12.40 Uhr warfen zwei männliche Fußgänger im Kiesäcker vermutlich eine Zigarettenkippe achtlos weg und entflammten hierdurch einen Haufen abgemähtes Gras. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Grundstück auf eine Thujahecke über. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch Nachbarn gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. An der Thuja entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

