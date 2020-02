Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gebhardshain (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer verursachte am späten Donnerstagabend in Gebhardshain einen Verkehrsunfall bei dem ca. 40.000 Euro Sachschaden entstand. Der 41-Jährige befuhr die Raiffeisenstraße aus Richtung Betzdorfer Straße kommend. In Höhe Hausnummer 23 kam der 41-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren Pkw geschoben. Bei der Unfallaufnahme wurde eine erhebliche Alkoholisierung des Verursachers festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell