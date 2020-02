Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet

Neuwied (ots)

Am Donnerstag, 20.02.2020 kam es gegen 17:20Uhr im Bereich der Andernacher Straße in Neuwied, in Fahrtrichtung B42/Eishalle, auf Höhe des dortigen AWO-Altenheims zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, bei welchem zwei PKW beteiligt waren. Ein PKW wurde im Rahmen des Unfallgeschehens nach rechts abgedrängt und verunfallte mit den am Fahrbahnrand angebrachten Pollern. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden im höheren vierstelligen Eurobereich. Flüchtig ist derzeit ein unfallbeteiligter roter Kleinwagen. Zeugen, welche Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug respektive Fahrzeugführer/-in oder den Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell