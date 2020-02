Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Besitzer von Funkfernbedienungsschlüssel gesucht

Betzdorf (ots)

Am Montag, den 03.02.2020 wurde gegen 18:30 Uhr in Betzdorf in der Weiherstraße, Höhe Nr. 48, ein Schlüsselbund mit Funkfernbedienung gefunden.

Dieser konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Der Verlierer wird gebeten, sich mit der Polizei Betzdorf Telefon: 02741/926-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



