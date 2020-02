Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Betzdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen bei Betzdorf wurden zwei Personen verletzt. Eine davon schwer. Der Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Eine 67-Jährige hatte mit einem Pkw die Steinerother Straße aus Richtung Betzdorf kommend befahren. Auf einem geraden Teilstück der zweispurigen Strecke in Richtung Steineroth kam die 67-Jährige aus ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrbahn ab. Sie kam über den linken Fahrstreifen hinaus bis auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 50-Jährigen. Die 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der L288 zu Verkehrsbehinderungen.

