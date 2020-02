Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Linz (ots)

Am Abend des 19.02.2020 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz einen Pkw auf der B 42 in Linz. Bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer aus Linz stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen fest, so dass eine Blutprobe angeordnet werden musste. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden sie weitere Betäubungsmittel und Konsumutensilien, die sichergestellt wurden. Neben dem Fahrzeugführer befand sich noch eine 15-jährige Mitfahrerin aus Erpel im Pkw, der ebenfalls aufgefundene Betäubungsmittel zugeordnet werden konnte. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

