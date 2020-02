Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen) Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Pkw-Lenkerin (01.02.2020)

Geisingen (ots)

Eine leicht verletzte Pkw-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Geisingen ereignete. Die 30-jährige Lenkerin eines Daihatsu befuhr die Bundesstraße 31 aus Richtung Donaueschingen in Fahrtrichtung Immendingen. Sie kam auf Höhe der Abfahrt Geisingen vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit der rechten Seite ihres Pkw auf den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen. Als sie gegenlenkte, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und geriet ins Schleudern. Der Pkw schleuderte nach links über die Fahrbahn, kam anschließend von der Straße ab und überschlug sich an der abfallenden Böschung. Die Lenkerin des Daihatsu wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Am Daihatsu entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Pkw war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

