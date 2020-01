Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Einbrüche in Kindergarten und Gaststätte an der Johanniterstraße

Duisburg (ots)

Zwischen Mittwoch (8. Januar, 16 Uhr) und Donnerstag (9. Januar, 9 Uhr) sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Johanniterstraße und in einen nahegelegenen Kindergarten (Ecke Karl-Jarres-Straße) eingebrochen. In der Kneipe hatten die Täter ein Fenster des Lokals aufgehebelt und den Thekenbereich durchwühlt. Mit Geld sowie einem Tablet als Beute flüchteten sie unbemerkt. Im gleichen Zeitraum hatten sich Einbrecher an der Tür eines nahgelegenen Kindergartens ans Werk gemacht. Hier entwendeten sie einen Tresor samt Bargeld. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen gibt und bittet Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter Telefonnummer 0203-2800 zu melden. (jg)

