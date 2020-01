Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Fast 100 Gramm Marihuana im Rucksack

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (9. Januar, 17:30 Uhr) kontrollierten Polizisten einen 22-jährigen Radfahrer auf der Wanheimer Straße in Höhe der Rheinuferpromenade. In seinem Rucksack fanden sie einen Plastikbeutel mit fast 100 Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt. der Duisburger der Wache Präsidium zugeführt. Im Anschluss durchsuchten die Beamten die Wohnung des Verdächtigen und stellten weitere 200 Gramm Marihuana sicher. Den Duisburger erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

