Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: 13-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10. Januar, 2:30 Uhr) wurde ein Junge auf der Weseler Straße in Höhe der Hagedornstraße von einer männlichen Person angegriffen, die ihn gegen ein Auto drückte und Bargeld forderte. Der Täter bedrohte den 13-Jährigen, tastete ihn ab, nahm ein Handy an sich und lief in Richtung Ottostraße davon. Der Junge blieb unverletzt. Zur Tatzeit war der circa 17-20 Jahre alte, ungefähr 1,80 Meter große Räuber mit einer schwarzen Jacke bekleidet und trug eine dunkle Kopfbedeckung. Er hat schwarze Haare und einen kurzen Bart. In Höhe der Brust trug er eine schwarze Tasche der Marke Adidas oder Nike. Zeugen für das Kriminalkommissariat 13 können sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden.

