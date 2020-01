Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Wurst gestohlen - Dieb wehrt sich bei Festnahme

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (8. Januar, gegen 20:50 Uhr) hat ein Mann versucht, eine Packung Wurst in einem Supermarkt an der Emmericher Straße zu stehlen. Ein Supermarkt-Mitarbeiter hat den 28-Jährigen im Bereich der Kasse festgehalten, bis die Polizei eintraf. Es kam zu einer Rangelei. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Der Dieb hat eine Anzeige bekommen. (cd)

