Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Unbekannte berauben elfjährigen Schuljungen

Singen (ots)

Opfer eines Raubdelikts wurde bereits am Montag letzter Woche gegen 14.00 Uhr ein elfjähriger Junge in der Haydnstraße. Dieser war nach eigenen Angaben auf dem Nachhauseweg vom Sportunterricht von zwei unbekannten Jungs auf dem Fahrrad verfolgt worden. Auf Höhe Lessingstraße drückten die zwei Unbekannten ihn in ein Gebüsch auf den Boden. Einer der beiden riss ihm den Schulrucksack von den Schultern. Der Andere, der den Geschädigten zu Boden drückte, versuchte noch zusätzlich, die Sporttasche wegzunehmen, dies konnte der Elfjährige jedoch verhindern, indem er sich zur Wehr setzte. Beide Täter flüchteten anschließend mit den Fahrrädern in Richtung Goethestraße. Von dem Jungen konnten die Täter wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: ca 160 cm groß, graue Wollmütze, schwarze Jacke 2. Täter: ca. 160 cm, schwarze Basecap, schwarze Jacken mit auffällig vielen Taschen. Einer der Täter führte ein blaues Fahrrad mit Gepäckträger mit sich. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Singen, Tel. 07731-888-0, erbeten.

