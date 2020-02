Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen)Handfester Streit junger Männer führt zu Polizeieinsatz 1.2.20, 22 Uhr

Deißlingen-Lauffen (ots)

Wegen eines Streits zwischen zwei jungen Männern musste am vergangenen Samstagabend beim Nachtumzug in Lauffen die Polizei einschreiten. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen der Rottweiler Polizei wurde ein 16-Jähriger Festbesucher von einem 18-Jährigen zunächst verbal beleidigt. Nach einer gewissen Zeit folgten den Worten auch Taten. Der Jüngere holte dann zum Schlag aus und streckte den alkoholisierten Älteren nieder. Da nicht bekannt war, ob dieser dadurch verletzt worden war, musste ein Krankenwagen hinzugerufen werden. Der jungen Mann wurde zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Die Beamten nahmen den 16-Jährigen mit zum Polizeirevier, wo er seinen Eltern überstellt wurde. Da der Ablauf des Streits nicht eindeutig feststeht, bittet die Polizei Rottweil um Zeugenhinweise unter 0741 477-0.

