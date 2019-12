Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Doppel-Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Gleich zwei Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus musste die Polizei in Neuwerk an der Eupener Straße verzeichnen.

Die Unbekannten, die am Dienstag irgendwann zwischen 7.45 und 13.35 Uhr den Garten als Weg zum Tatort gewählt hatten, hebelten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Aus dieser Wohnung ließen die Einbrecher Bargeld mitgehen. Doch damit nicht genug: Über Schlüssel, die sie in der Wohnung fanden, gelangten sie in das Treppenhaus. Dort wurde im ersten Stock eine Wohnungseingangstür aufgehebelt. Auch diese Räume wurden von den Tätern durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde dort Schmuck entwendet.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell