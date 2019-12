Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld, der Polizei Viersen und der Polizei Mönchengladbach: Streit zwischen Ehepartnern eskaliert - Mordkommission ermittelt nach Messerangriff

Mönchengladbach (ots)

Gestern Abend ist ein privater Streit auf der Roermonder Straße in Brüggen eskaliert. Nun steht ein 74-jähriger Mann in dem Verdacht, zweimal mit einem Messer versucht zu haben, seine 67-jährige Frau zu stechen. Eine Mordkommission der Polizei Mönchengladbach ermittelt.

Die Tat soll sich am Montagabend (16.12.) gegen 20.10 Uhr in einem privaten Haushalt ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 74-Jährige während des Streits nach dem offen in der Küche liegenden Brotmesser. Er stach in Richtung des Oberkörpers der Frau. Hierbei wurde die Jacke beschädigt. Die Frau gab an, dass sie das Messer auf der Haut gespürt habe. Anschließend soll der Mann noch einmal mit dem Messer in Richtung Ihres Rückens gestochen, diesen aber verfehlt haben.

Die 67-Jährige blieb unverletzt.

In der Vergangenheit war es aufgrund des häuslichen Unfriedens bereits vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen gekommen.

Die Frau lief aus dem Haus. Die alarmierten Beamten der Polizei Viersen trafen den 74-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Tathandlung wurde als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet.

Die Polizei Mönchengladbach übernahm die Ermittlungen heute in Form einer Mordkommission. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Krefeld führten die Ermittler den Tatverdächtigen heute einem Haftrichter vor. Er erließ gemäß staatsanwaltschaftlichem Antrag Haftbefehl und der Beschuldigte wurde der Untersuchungshaft zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

