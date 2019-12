Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Mozartstraße 42, 30.11.2019, 23.15 Uhr Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am 30.11.2019, gegen 23.15 Uhr, einen in der Mozartstraße vor dem Anwesen Nr. 42 in Landau einen abgestellten Pkw. Der Außenspiegel wurde abgetreten. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

