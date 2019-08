Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: Biker bei Kollision schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einer Suzuki GSR 600 ist ein 54-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall hat sich am Dienstagnachmittag, 20.08.2019, gegen 16:00 Uhr am Ricklinger Stadtweg ereignet.

Den ersten Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war ein 64-Jähriger mit seinem Polo auf dem Ricklinger Stadtweg in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Ricklinger Stadtweg/Nordfeldstraße bog er mit seinem VW nach links ab und stieß mit dem entgegenkommenden, bevorrechtigten Biker zusammen. Der 54-Jährige prallte mit seinem Gefährt in die rechte Fahrzeugseite. Der Motorradfahrer wurde anschließend über das Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des ÖPNV und des Individualverkehrs. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. /has, now

