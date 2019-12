Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eschbach, Weinstraße 8, 26.11.2019, 10.00-18.00 Uhr Verkehrsunfallflucht, Zeugenhinweise erbeten.

Eschbach (ots)

Bereits am 26.11.2019 ereignete sich zwischen 10.00 und 18.00h in Eschbach, Weinstraße 8, ein Verkehrsunfall. Hier fuhr vermutlich ein LKW gegen ein derzeit unbewohntes Anwesen und beschädigte den, in den Verkehrsraum ragenden, Dachüberstand. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

