Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenprall zwischen zwei Motorrädern forderte Todesopfer

53945 Blankenheim-Ahrdorf (ots)

Am Sonntag (14.20 Uhr) befuhren ein 55-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Hellenthal sowie ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Heinsberg (aus Richtung Nürburgring kommend) die Bundesstraße 258 in entgegengesetzten Fahrtrichtungen. In Höhe der Ortschaft Ahrdorf kam es ausgangs einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache zur Frontalkollision beider Zweiräder. Während der 21-jährige Kradfahrer schwere Verletzungen erlitt, verstarb der 55-Jährige an der Unfallstelle. Die Fahrbahn war nach erfolgter Unfallaufnahme bis 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

