Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag um 07.10 Uhr ereignete sich auf der BAB A8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ein Verkehrsunfall. Ein Seat Ibiza befuhr den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe. Vermutlich wollte er auf die linke Spur der beginnenden Überleitung in Fahrtrichtung Würzburg wechseln. Da es sich hier staute, bremste der Seat-Fahrer bis zum Stillstand ab, obwohl die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe frei war. Der 34-jährige Fahrer eines Sattelzugs musste aufgrund dessen eine Vollbremsung durchführen. Ein nachfolgender 24-jähriger Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Sattelzug auf. Ein Zusammenstoß zwischen dem Sattelzug und dem Seat fand nicht statt. Der Fahrer des Seat entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Sattelzug beläuft sich auf 2.000 Euro. Am Lkw mit Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Vom unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Seat Ibiza Baujahr 2014 bis 2015 mit Esslinger Kennzeichen handelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Stuttgart unter Telefon 0711/68690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell