POL-PDLD: Maikammer - Eingebrochen

Unbekannte haben gestern in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr in der Maxburgstraße an einem Anwesen das Küchenfenster aufgehebelt und sind in das Objekt eingestiegen. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Kommoden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder sonstige Wahrnehmungen, insbesondere vor der angegebenen Tatzeit, geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 in Verbindung zu setzen.

