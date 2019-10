Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von knapp 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag, gegen 14 Uhr, in Bad Mergentheim. Die 27-jährige Fahrerin eines Audis wollte von einem Parkplatz in die Rotkreuzstraße einfahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden Mercedes eines 51-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, sodass der Mann leicht verletzt wurde. Die 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Mergentheim: Unfallverursacher zu tief ins Glas geschaut

Vermutlich war Alkohol die Ursache eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in Edelfingen, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Der 28-jährige Fahrer eines Hyundais befuhr die Landstraße in Edelfingen von Unterbalbach kommend. Während der Fahrt kam der Fahrer mehrmals mit seinem Auto auf die Gegenfahrspur. Auf Höhe des dortigen Blitzers fuhr der 28-Jährige erneut in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Renault einer 76-Jährigen. Die Frau kam aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Mit einer Anzeige muss er nun rechnen.

Igersheim: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Einfach davon gefahren ist am Freitag, zwischen 6.45 Uhr und 12.10 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten VW Golf in Igersheim beschädigte. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Walter-Wittenstein-Straße auf Höhe der Hausnummer eins geparkt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Wertheim-Bestenheid: Eindringlinge versuchen Grillhütte zu öffnen

Eine Grillhütte in der Sudetenstraße in Bestenheid war zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, das Ziel eines Einbruchs von Unbekannten. Gewaltsam versuchten die Täter die Holztür zu öffnen, schafften es jedoch nicht. Es entstand lediglich Sachschaden in noch nicht bekanntem Ausmaß. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden.

Wertheim-Grünenwört: Scheibe von PKW eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag 13 Uhr, eine Scheibe eines PKWs der Marke Peugeot in Wertheim-Grünenwört ein. Das Auto war in der Bergstraße auf Höhe der Hausnummer drei geparkt. Gestohlen haben die Täter nichts, jedoch verursachten sie Sachschaden in Höhe von knapp 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden.

Wertheim: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer der am Freitag, zwischen 18 Uhr und 20.10 Uhr, einen Kastenwagen der Marke Fiat in Wertheim beschädigte. Das Fahrzeug war am Berliner Ring auf Höhe der Hausnummer 30 geparkt. Der linke Außenspiegel wurde komplett abgerissen und lag am Boden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell