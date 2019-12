POL-PDLD: Edenkoben - Der beste Freund des Menschen

Polizeidirektion Landau

Weil ein 55-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen (30.11.2019, 00.30 Uhr) überfällig war, meldete ihn seine Frau bei der Polizei vermisst. Mit mehreren Streifen wurde bei kalter Witterung in den Weinbergen bei Edenkoben nach dem Vermissten gesucht, bis die Streifen auf seinen Vierbeiner traf. Dieser führte die Ermittler an eine Erdmulde, in welche sein Herrchen vermutlich infolge überhöhten Alkoholkonsums gestürzt war und sich dabei Gesichtsverletzungen zugezogen hatte. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um den Vermissten und überstellte ihn zusammen mit seinem treuen Begleiter an seine Ehefrau.

