Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Quakenbrück (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten ereignete sich am Mittwochmorgen in Quakenbrück. Gegen 10:35 Uhr befuhr ein 34-jähriger Bersenbrücker mit seinem Pkw die Friedrichstraße in Richtung Stadtmitte. Als er nach links in die Ostlandstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Peugeot. Der Unfallverursacher, der 29-jährige Fahrer des Peugeots und eine 24-jährige Mitfahrerin im Peugeot wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

