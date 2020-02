Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor dem Eingang der Stadtbibliothek am Markt geriet am Montagabend ein Pedelec ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 17.50 und 20.35 Uhr am Schloss des grauen Fahrrades zu schaffen und nahmen es mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Damenrad der Marke Winora, Modell Sinus iN8. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Osnabrück entgegen, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell